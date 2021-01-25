Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Ocak 2021 Atv Canlı İzle

ATV YAYIN AKIŞI 25 Ocak 2021

08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber

14: 00 Beni Bırakma

16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence



19:00 ATV ANA HABER20:00 Maraşlı 3. Bölüm22:30 Maraşlı 3. Bölüm Tekrar01:30 Kanatsız Kuşlar05:00 Bir Zamanlar Çukurova

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ATV Canlı Yayın İzle

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ferdane Kurt, otel odasında çocuğunun yanında boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı 4 çocuk annesini öldürüp kaçmış bir türlü yakalanmamıştı. Katil zanlısı ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı açıklıyor. Firari katil zanlısı yakalandı... Katil zanlısı Cemil Yar'ın kaçarken kullandığı taktiğin labirent taktiği olduğu ifade edildi. Önce metroya bindiği ve sonra defalarca vasıta değiştirip minibüsle Güvercintepe mevkiine gittiği ve oradan da en son Başakşehir'de bir tekstil atölyesine sığındığını ve orada alışveriş yaptığı bakkal tarafından tanınıp yakalandı. Polisleri karşısında gören katil zanlısının ilk sözünün "beni nasıl buldunuz?" diye sorduğu söylendi. Cinayet nerede, nasıl işlendi? Alime Toprak'ın eşini nasıl bulduğuyla ilgili anlattıkları ikna etmekten çok şüpheleri daha da üzerine çekiyordu. 44 yaşındaki sera işçisinin ölüme neden olan darbeyi aldığı yerdeki ipuçları anlatılanlarla uyuşuyor mu? Alime Toprak bildiklerini saklıyor mu? Kan izlerinin diğer kapının altında da olduğunu ve bu bulguların farkı şeyler söylediğini belirtti. Seranın başka kapısı var mı? Canlı yayında kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Âlime Hanım cinayet nedenini burada anlatmak istediğini yalnızken anlatacağını şu ana kadar iki çocuğunu koruduğunu ama başaramadığını eşinin kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını onları geçtiğini ama son yaptığına dayanamadığını burada söyleyemediğini ifade etti.