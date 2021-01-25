Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Ocak 2021 Atv Canlı İzle
25 Ocak 2021 Pazartesi ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ekrana gelecek. Bu programın hemen ardından atv gün ortası haber yer alacak. İşte merak ettiğiniz 25 Ocak 2021 Pazartesi tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
ATV YAYIN AKIŞI 25 Ocak 2021
08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası Haber
14: 00 Beni Bırakma
16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence
20:00 Maraşlı 3. Bölüm
22:30 Maraşlı 3. Bölüm Tekrar
01:30 Kanatsız Kuşlar
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
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Müge Anlı İle Tatlı Sert
Ferdane Kurt, otel odasında çocuğunun yanında boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı 4 çocuk annesini öldürüp kaçmış bir türlü yakalanmamıştı. Katil zanlısı ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı açıklıyor. Firari katil zanlısı yakalandı... Katil zanlısı Cemil Yar'ın kaçarken kullandığı taktiğin labirent taktiği olduğu ifade edildi. Önce metroya bindiği ve sonra defalarca vasıta değiştirip minibüsle Güvercintepe mevkiine gittiği ve oradan da en son Başakşehir'de bir tekstil atölyesine sığındığını ve orada alışveriş yaptığı bakkal tarafından tanınıp yakalandı. Polisleri karşısında gören katil zanlısının ilk sözünün "beni nasıl buldunuz?" diye sorduğu söylendi. Cinayet nerede, nasıl işlendi? Alime Toprak'ın eşini nasıl bulduğuyla ilgili anlattıkları ikna etmekten çok şüpheleri daha da üzerine çekiyordu. 44 yaşındaki sera işçisinin ölüme neden olan darbeyi aldığı yerdeki ipuçları anlatılanlarla uyuşuyor mu? Alime Toprak bildiklerini saklıyor mu? Kan izlerinin diğer kapının altında da olduğunu ve bu bulguların farkı şeyler söylediğini belirtti. Seranın başka kapısı var mı? Canlı yayında kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Âlime Hanım cinayet nedenini burada anlatmak istediğini yalnızken anlatacağını şu ana kadar iki çocuğunu koruduğunu ama başaramadığını eşinin kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını onları geçtiğini ama son yaptığına dayanamadığını burada söyleyemediğini ifade etti.