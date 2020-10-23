Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Ekim 2020 | Cuma Tek Parça Youtube İzle

Müge Anlı İle Tatlı Sert’te bugün… Haziran ayında İstanbul Esenyurt’ta kaybolan Emra Kasa bulundu. Emrah’ın kâğıt topladığı yerde kaldığı ve tesadüfen bir internet kafe çalışanın fark ettiğini ve ihbar sonucu Emrah’a ulaşıldığı söylenildi. Ardından Esra Bilek canlı yayında ailesine kavuştu. İlk eşinden olan çocuklarını en son 2 ay önce gördüğünü belirten Esra Bilek annesin ret ettiğini o dönemlerde Mustafa’nın yanında olduğunu açıkladı. Filiz Akyüz’ün eşi Özkan bey canlı yayına katıldı ve soruları cevapladı. Eşinin doğum sonunda sıkıntılara düştüğünü belirtti. Ardından canlı yayına bağlanan Filiz hanım’ın iş arkadaşı Filiz’in ayrılmak istediğini ama ailesinin sahip çıkmadığını hatta eşinden çok şiddet gördüğünü bunu herkesin bildiğini hatta bir gün eşim beni öldürür dediğini bu ifadenin Filiz’e ait olduğunu iddia etti. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...