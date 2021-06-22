Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Haziran 2021 Salı Canlı İzle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Büyükşen cinayetinin üzerinden 2,5 yıl geçti... ''Mehir cinayeti'' olarak akıllarda yer etti... Konya'daki evlerinde çay içerken öldürüldüler... Konya'daki korkunç cinayette katil kim? Büyükşen çiftinin kızları katilin kimliğini gizliyor mu? Müge Anlı, bu konuyu bir daha gündeme getirdiklerini zira artık yetkililer ve hukuk açısından çözümlenmesini zira konunun gayet açık olduğunu vurguladı. Osman Bey, olayın üzerinden neredeyse 3 sene geçeceğini, olaydan sonra kimseye gözaltı, tutuklanma kararı olmadığını, bir süre sessiz kaldığını ama artık dayanamadığını söyledi. Osman Bey, ailesinin evine girerek olayı tekrardan anlatıp canlandırdı. Kardeşinin kar maskeli adam için siyah kot, siyah tişört ve beyaz spor ayakkabı giydiği, 1,75 boyunda olduğunu söylediğini aktardı. Osman Bey, kardeşi topallayınca mahallede birinin gördüğünü, kardeşinin "Uğur abimi arayın gitmesin eve, annemi öldürdüler" dediğini, karakola gittiklerini anlattı. Cinayetin tek görgü tanığı çiftin kızı canlı yayında... Büşra Hanım, 3 yıldır kendisini anlatmaya çalıştığını artık kimsenin inanmasını beklemediğini, kimseden de korkmadığını dile getirip karakolda ortam sağlanırsa yüzleşebileceklerini söyledi. Programa gelince kar maskeli kişi ile alakalı net bir şey söyleyememiş olduğundan söz eden Büşra Hanım, bu yüzleştirme olayının karakolda olmasını, Yılmaz'ın da karakola gelmesini istedi. Osman Bey, kız kardeşine programa gelmesi için çağrıda bulundu ve kardeşi gelince başka şüphelenilen kişilerin de gelmesini dile getirdi. Telefondaki hanımefendi, Büşra'nın cenazenin olduğu ilk gün, komşular toplandığında bir kere annesinin katile dönüp "Ana, bunu da mı yapacaktın bize" dediğini, sonra da annesinin öldürüldüğünü aktardı. Büşra Hanım, orada konuştuğu şeyin, öldürülecek olsa babasının öldürülebileceğini, annesinin neden öldürüldüğünü sorguladığını, bunu söylediğini, öyle bir şey demediğini iddia etti. Osman Bey kara köpek diye bir şey sordu fakat Büşra Hanım öyle bir şey de konuşulmadığını sözlerine ekledi.

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