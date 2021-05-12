Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Mayıs 2021 Tek Parça Full HD İzle

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı. Olaylara tanık olan kızı canlı yayında... Nezen'i kim öldürdü? Lütfiye'yi kim kaybetti? Hamiyet, annelerine tepkili olmadığını zira Nurullah Bey gibi bir ton kişinin annesinin yanına geldiğini, hep babasını suçladıklarını ama gözleri ile gördüğünü söyledi. Nurullah Bey'in, Lütfiye Hanım benim ablamdır demesi gibi birçok yalanı olduğunu dile getiren Hamiyet, Nurullah Bey'in annesine bu işi yaptıranlardan birinin olduğunu, babasının boynuna bıçak dayayıp Lütfiye bu işi yapacak dediğini iddia etti. Hamiyet, babasını savunmak için gelmediğini, babasının kesinlikle korktuğu biri olduğunu düşündüğünü söyledi. Müge Anlı, o gün baz istasyonlarına bakınca Lütfiye Hanım'ın, Mustafa Bey arayana kadar evde gözüktüğünü ama Yasin Bey'in de farklı ifadelerde kasaplar çarşısında gördüm dediğini hatırlattı. Mustafa Bey, Lütfiye Hanım'ın telefon ile konuştuğunu vs. asla hatırlamadığını ileri sürdükten sonra bağ evine değil eski otelin önünde yeni çeşmenin hatta çocuk bakım evinin orada durduğunu dile getirdi. Boşandığı eşi o sabah neden kayıp başvurusunda bulundu?

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