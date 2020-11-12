Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Kasım 2020 Bölümü Tekrarı Tek Parça full İzle

Müge Anlı İle Tatlı Sert

İlk itirafın Nazire Altınay'dan geldiğini dün gün boyu Bünyamin Altınay'ın bu iddiaları ret ettiği ama savcının karşısında Bünyamin Altınay'ın cinayeti itiraf ettiği açıklandı. Bünyamin Bey il itirafında kardeşi Kadir Altınay'a koruduğu bu yüzden savcının ek gözaltı süresi istediği Müge Anlı söyledi. Uysal çiftinin tek başına bir kişinin öldürmesinin mümkün olmadığını ayrıca Bünyamin Altınay'ın stüdyoda yürüyemediğini ayağının sakat olduğunu söylemesiyle tutarlı bir anlam ortaya çıkmadığına dikkat çekildi.

Kadir Altınay'ın eşi Huri Altınay'ın da savcının önüne çıkarıldığı ve DNA örneklerinin savcı tarafından alındığı belirtildi. Müge Anlı kiloları 90 civarı olan maktulle ve maktulenin tek kişi tarafından öldürülüp taşınmasının tek kişinin yapacağı iş olmadığını söyledi. Hacer, Armağan kardeşler yayına bağlandı. Hacer Hanım Bünyamin dayısının tek başına yaptığına inanmadığını Kadir dayısının da bu işinde olduğunu iddia etti. Armağan Bey Kadir dayısının yanında genç biri daha olduğunu düşündüğünü belk de birkaç kişi daha da olabileceğini ifade ettiler. Kadir Bey'in sabaha karşı 4'te evden çıkıp gittiği yerin aslında aynı avluda oturan kardeşlerin oturduğu bir yer olduğu ve 3 yıldır Kadir Bey'in yaşadığına dair hiçbir ize rastlanmadığı açıklandı.

Ayşe Aydın ve Mustafa Aydın kardeşlerini Kadir Sarı'yı aramak için geldi. Mustafa Bey yengesinin kavgalarının olmadığını söylediğini güzellikle gittiğini söylediğini o yüzden döner diye beklediklerini o yüzden şimdi aramaya karara verdiklerini söyledi. Birgül Hanım eşinin kendisini ayağından vurduğu kendisinin annesinin evine giderken eşinin arkasından gelip ateş ettiğini polise ayağım kaydı eşimi yanlışlıkla vurduğunu söylediğini paylaştı. Birgül Hanım bu olaydan sonra eşinin kendisine sen evden annene gitmeseydin hepinizi tarayacaktım dediğini bunu da ilk kez burada söylediğini beyan etti. Birgül Hanım eşini aldatmasını gibi bir konunun olmadığını ama eşinin başkalarından duyup kendisine böyle suçlar attığını eşiyle severek ve konuşarak evlendiklerini anlattı.

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