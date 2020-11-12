Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Kasım 2020 Bölümü Tekrarı Tek Parça full İzle
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirliyor
Müge Anlı İle Tatlı Sert
İlk itirafın Nazire Altınay'dan geldiğini dün gün boyu Bünyamin Altınay'ın bu iddiaları ret ettiği ama savcının karşısında Bünyamin Altınay'ın cinayeti itiraf ettiği açıklandı. Bünyamin Bey il itirafında kardeşi Kadir Altınay'a koruduğu bu yüzden savcının ek gözaltı süresi istediği Müge Anlı söyledi. Uysal çiftinin tek başına bir kişinin öldürmesinin mümkün olmadığını ayrıca Bünyamin Altınay'ın stüdyoda yürüyemediğini ayağının sakat olduğunu söylemesiyle tutarlı bir anlam ortaya çıkmadığına dikkat çekildi.
Ayşe Aydın ve Mustafa Aydın kardeşlerini Kadir Sarı'yı aramak için geldi. Mustafa Bey yengesinin kavgalarının olmadığını söylediğini güzellikle gittiğini söylediğini o yüzden döner diye beklediklerini o yüzden şimdi aramaya karara verdiklerini söyledi. Birgül Hanım eşinin kendisini ayağından vurduğu kendisinin annesinin evine giderken eşinin arkasından gelip ateş ettiğini polise ayağım kaydı eşimi yanlışlıkla vurduğunu söylediğini paylaştı. Birgül Hanım bu olaydan sonra eşinin kendisine sen evden annene gitmeseydin hepinizi tarayacaktım dediğini bunu da ilk kez burada söylediğini beyan etti. Birgül Hanım eşini aldatmasını gibi bir konunun olmadığını ama eşinin başkalarından duyup kendisine böyle suçlar attığını eşiyle severek ve konuşarak evlendiklerini anlattı.