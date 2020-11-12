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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Kasım 2020 Bölümü CANLI Tek Parça full İzle
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirliyor
Gündem 12.11.2020, 11:40
Müge Anlı İle Tatlı Sert
Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıklıyor. 16 gün sonra ölü olarak bulundular. Zeliha ve Cevdet Uysal'ın acı sonu. Şüpheli iki dayı ve eşleri gözaltına alındı. İlk itiraf yengeden geldi! ''ablasını, kocam öldürdü'' Nazire Altınay dışında henüz itirafın gelmedi bilgisi geldi. Günlerdir her yerde aranıyorlardı. ''kuyuda'' ölü olarak bulundular. Cenazeleri kuyudan çıkarılan Uysal çifti, cenaze aracıyla incelenmek üzere Dinar devlet hastane morguna kaldırıldı.
Taşların toplanması ve cesetlerin nerede yok edileceği gibi konuları düşünmek için 3 gün sürdüğü belirtildi. Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin kızları Hacer Hanım canlı yayında. Hacer Hanım gözyaşları içinde suçluların cezalarını çekmelerini istedi.