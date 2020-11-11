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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Kasım 2020 Bölümü Tekrarı Tek Parça full İzle
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirliyor
Gündem 11.11.2020, 14:29 11.11.2020, 14:30
Müge Anlı İle Tatlı Sert
Kadir Bey, Ramazan ve Fatma çifti gözaltına alındığı ve sorgulamaların devam ettiği belirtildi. Bünyamin Bey'e eşi olayı itiraf etti denilmesine rağmen olayı inkâr ettiği ifade edildi. Nazire Hanım, mikronlarımıza da bir itiraf yaptığı belirtildi. Gelen bir bilgiye göre öldürülen çiftin kafalarından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirtildi. Ramazan Bey'inde yol şaşırtmak suçundan sorgulandığı belirtildi. Olayın geceden planlamış olduğu ifade edildi.
Taşların toplanması ve cesetlerin nerede yok edileceği gibi konuları düşünmek için 3 gün sürdüğü belirtildi. Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin kızları Hacer Hanım canlı yayında. Hacer Hanım gözyaşları içinde suçluların cezalarını çekmelerini istedi.