Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Kasım 2020 Salı Tekrarı Tek Parça full İzle

Görgü tanığının ifadesine başvuruldu.

Gizli tanığın jandarma tarafında geç saatlere kadar ifadesinin alındığı açıkladı. Gizli tanık yeşil höyük akarsuyunun orada Kadir Altınay'ı gördüğünü hatta pazartesi günü gördüğünü çünkü o gün eşini otobüs garajına bıraktığını kesinlikle tarihin 26 Eylül pazartesi olduğunun altını çizerek belirtti.

Şüphenilen dayı Kadir Altınay'dan ilginç açıklama.

Arızalı aracı çalıştırmaya uğraştığını söylemişti. Kadir ve Bünyamin Altınay o gün neredeydi? Kadir Altınay o gün hiçbir şey duymadı mı?

Zeliha ve Cevdet Uysal'a ne oldu? Uysal çiftinin kaybında 16. gün. Kayıp kadının eşarbına ulaşılan yerde aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Önce terliği sonra gözlüğü bulunan Zeliha ve Cevdet Uysal nerede?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Dün Zeliha ve Cevdet'in evlerinin halısının bulunmasının arkasından Zeliha Hanım'ın eşarbının da bulunduğu haberi paylaşıldı. Gençali Köyü'nde bulunan halının Zeliha Hanım'ın evine ait olduğu ayrıca Armağan Bey'in eşinin harman yerinde Zeliha Hanım'ın gözlüğünün bulunması ve Kadir Bey'in yayına çıkmak istememesi kafa karıştırıcı olduğunu belirtildi. Uysal ailesi artık dayılarından kesin şüphelendiklerini açıkladılar. Müge Anlı bu işte bir gariplik olduğunu başından beri bir kuyuda olduğunu düşündüğünü bununla beraber bu çevrede yanan bir şeyler olmuş olabileceğini bölgede yaşayanlarını hafızalarını yoklamasını rica etti. Müge Anlı Bünyamin Bey'in arabayı Kadir'in oğluna verdiğini söylediğini açıklamalarda tutarsızlık olduğunu belirtti. Gizli tanığın jandarma tarafında geç saatlere kadar ifadesinin alındığı açıkladı. Gizli tanık yeşil höyük akarsuyunun orada Kadir Altınay'ı gördüğünü hatta pazartesi günü gördüğünü çünkü o gün eşini otobüs garajına bıraktığını kesinlikle tarihin 26 Eylül pazartesi olduğunun altını çizerek belirtti. 5 gün sonra bulunan Gülsüm canlı yayında. 3 ayrı kadınla birliktelik yaşayan kişiyle gittiğini kabul etti. Canlı yayına bağlanan Gülsüm geri dönmeyeceğini söyledi.

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