Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Kasım 2020 | Salı Tek Parça Canlı İzle

Görgü tanığının ifadesine başvuruldu.

Gizli tanığın jandarma tarafında geç saatlere kadar ifadesinin alındığı açıkladı. Gizli tanık yeşil höyük akarsuyunun orada Kadir Altınay'ı gördüğünü hatta pazartesi günü gördüğünü çünkü o gün eşini otobüs garajına bıraktığını kesinlikle tarihin 26 Eylül pazartesi olduğunun altını çizerek belirtti.

Şüphenilen dayı Kadir Altınay'dan ilginç açıklama.

Arızalı aracı çalıştırmaya uğraştığını söylemişti. Kadir ve Bünyamin Altınay o gün neredeydi? Kadir Altınay o gün hiçbir şey duymadı mı?

Kayıp kadının eşarbına ulaşıldı.

Zeliha ve Cevdet Uysal'a ne oldu? Uysal çiftinin kaybında 16. gün. Kayıp kadının eşarbına ulaşılan yerde aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Önce terliği sonra gözlüğü bulunan Zeliha ve Cevdet Uysal nerede?

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