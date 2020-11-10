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Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Kasım 2020 | Salı Tek Parça Canlı İzle
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirliyor
Gündem 10.11.2020, 12:29 10.11.2020, 12:34
Görgü tanığının ifadesine başvuruldu.
Gizli tanığın jandarma tarafında geç saatlere kadar ifadesinin alındığı açıkladı. Gizli tanık yeşil höyük akarsuyunun orada Kadir Altınay'ı gördüğünü hatta pazartesi günü gördüğünü çünkü o gün eşini otobüs garajına bıraktığını kesinlikle tarihin 26 Eylül pazartesi olduğunun altını çizerek belirtti.
Şüphenilen dayı Kadir Altınay'dan ilginç açıklama.
Kayıp kadının eşarbına ulaşıldı.
Zeliha ve Cevdet Uysal'a ne oldu? Uysal çiftinin kaybında 16. gün. Kayıp kadının eşarbına ulaşılan yerde aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Önce terliği sonra gözlüğü bulunan Zeliha ve Cevdet Uysal nerede?