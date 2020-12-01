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Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: “İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım”
Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Aralık Salı Bölümü TEKRARI Tek Parça full İzle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda;
Gündem 01.12.2020, 14:16 02.12.2020, 09:46
Tehlikeli bir maceraya atılan 14 yaşındaki Eyüp bulundu. Evine dönen Eyüp'ün babası canlı yayında neler söyledi? Şikayetçi olacak mı? 6 yaşındaki Melike Tahnal'ın ölümü davası devam ediyor. Enişte Tuncer segbis ile savunma yaptı. 14 çocuk babasıyla ilgili korkunç iddialar... Şüphelerin odağındaki