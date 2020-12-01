Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Aralık Salı Bölümü TEKRARI Tek Parça full İzle

Tehlikeli bir maceraya atılan 14 yaşındaki Eyüp bulundu. Evine dönen Eyüp'ün babası canlı yayında neler söyledi? Şikayetçi olacak mı? 6 yaşındaki Melike Tahnal'ın ölümü davası devam ediyor. Enişte Tuncer segbis ile savunma yaptı. 14 çocuk babasıyla ilgili korkunç iddialar... Şüphelerin odağındaki

Müge Anlı'dan Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlikli sandalye yardımları devam ediyor. Emanet ayakkabıyla Niğde'den köyünden çıkıp Müge Anlı'ya geldi. 65 yaşındaki Emine Doğan ağabeylerinin tarlasını vermediğini iddia ediyor. Emine Doğan tarlaları için Müge Anlı'dan yardım istiyor. Emine Hanım'ın kardeşi Mustafa Bey, babadan kalan miras hakkını kardeşi Emine Hanım'a geri verecek mi? Kayıp olan Kerem Durur ile ilgili yeni iddialar. Parası için mi ortadan kaldırıldı? Kardeş Medeni Bey yengesi Resime Hanım'ı neden suçluyor? Resime Hanım ve birliktelik yaşadığı Bolat Koyun daha önce tanışıyorlar mıydı? Evleri ne kadar yakındı? Köy muhtarı kentsel dönüşümden önce evlerinin ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Kerem Durur'un kaybolduğu gün birlikte gittik diyen Resime Dönmez'in konuşmaları Kerem Bey'in oğullarını sinirlendirdi. Oğlu İhsan'ın da babasının evde olmadığını söylemesi kafaları karıştırdı. Resime Hanım'ın ölen başka bir bebeği daha mı var? Kerem Durur ile ilgili iddialar…

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