Mucize Filmi Bu akşam Show TV'de Canlı İzle 3 Kasım 2020

Mucize Filmi Hikayesi ve Oyuncuları

Çekimleri İzmir Foça, Uşak, Kars ve Kağızman'a bağlı bir köyde gerçekleştirilen "Mucize" Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi. Filmde, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüzbinlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikayesi anlatılıyor. 1960'lı yıllarda darbe döneminde geçen film, Egeli bir öğretmenin (Talat Bulut'un) Anadolu'nun ücra bir köşesine sürgüne gidişiyle başlıyor.

OYUNCULAR

Talat Bulut Mert Turak Mahsun Kırmızıgül Seda Tosun Meral Çetinkaya Erdem Yener Büşra Pekin Cezmi Baskın Şenay Gürler

SAAT 20.00 DA SHOW TV'DE

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MUCİZE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin konusu 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir’den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili.

Bir öğretmenin bir kişinin, bir kişinin bir ailenin ve dolayısıyla bir köyün belki de zincirleme olarak tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini de göstermekte. Tabi sadece öğretmen değil, aşkın da gücünü çok farklı bir biçimde işleyip göstermiş oluyor.