Mucize Doktor Yeni Bölüm bugün var mı? FOX TV 10 Eylül 2020 Yayın Akışı

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

Mucize Doktor yeni bölümüyle 17 EYLÜL 2020 Perşembe 20.00'de FOX'ta!

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı “Mucize Doktor”un ilk tanıtımı FOX izleyicisiyle buluştu.

İLK TANITIM BÜYÜK MERAK UYANDIRDI!

Geçtiğimiz gün yayınlanan “Mucize Doktor” tanıtımı sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılırken, izleyicilere duygu yüklü bir öyküyü izleyeceklerinin sinyallerini de verdi.

ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR!Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un çekimleri İstanbul’da devam ediyor.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği ve kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ile Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” dizisi, Eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

FOX TV 10 EYLÜL YAYIN AKIŞ