Mucize Doktor 36. bölüm Fox TV Canlı izle tek parça. Mucize Doktor 37. Bölüm Fragmanı yayınladı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bütün hastane bir kadına şiddet olayıyla çalkalanmaktadır. Bir adam bir kadına saldırmış, bir diğeri de onu kurtarmıştır. Herkes kahramanlığın doğasını sorgularken Ali, Nazlı ve babası arasında gittikçe köşeye sıkışır. Ama her şeyi rayından çıkaran, acilde çöken hamile bir kadın olacaktır. En büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalan Ali, hamile kadını apar topar ameliyata alır. Hayat tekrar tekrar aynı duvarlara çarpmak mıdır? Yoksa bu karanlık dünyada mucizelere de yer var mıdır?

Mucize Doktor yeni bölümüyle 5 Kasım Perşeme saat 20.00'de FOX'ta

Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar. Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman’ı Beliz ve Tanju’yla karşı karşıya getirir. Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir. Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman’a yardım etmeye çalışır. Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.

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37. BÖLÜM FRAGMANI HENÜZ YAYINLANMADI