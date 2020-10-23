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Mucize Doktor 34. bölüm izle tek parça. Mucize Doktor 35. Bölüm Fragmanı
Vakalar ve baş asistanlık yarışı süratle finallerine tırmanır ve Adil hakkında son karar verilirken Ali’nin tek şansı hem iş hem de özel hayatında bir şekilde orta yolu bulmaktır. Mucize Doktor 34. Bölüm HD Tek Parça İzle - 22 Ekim 2020
Gündem 23.10.2020, 00:10 23.10.2020, 00:10
34. BÖLÜM ÖZETİ
Ali iddiayı bilerek kaybettiği için Nazlı’yla araları bozuktur. Tanju misilleme olarak bir baş asistanlık yarışı başlatınca Ali’yle Nazlı tekrar kıyasıya rekabet etmek zorunda kalırlar ve iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Ama bütün bunlar olurken Ali’nin aklında bambaşka bir şey vardır; o da Ferda’nın süratle iyileşme sürecine giren Adil’i Ali’den kıskanmasıdır. Ferda ve Ali bir türlü Adil’le ilgili ortak bir karara varamaz. Vakalar ve baş asistanlık yarışı süratle finallerine tırmanır ve Adil hakkında son karar verilirken Ali’nin tek şansı hem iş hem de özel hayatında bir şekilde orta yolu bulmaktır
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Mucize Doktor 35. Bölüm Fragmanı