Mucize Doktor 34. bölüm izle tek parça. Mucize Doktor 35. Bölüm Fragmanı

34. BÖLÜM ÖZETİ

Ali iddiayı bilerek kaybettiği için Nazlı’yla araları bozuktur. Tanju misilleme olarak bir baş asistanlık yarışı başlatınca Ali’yle Nazlı tekrar kıyasıya rekabet etmek zorunda kalırlar ve iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Ama bütün bunlar olurken Ali’nin aklında bambaşka bir şey vardır; o da Ferda’nın süratle iyileşme sürecine giren Adil’i Ali’den kıskanmasıdır. Ferda ve Ali bir türlü Adil’le ilgili ortak bir karara varamaz. Vakalar ve baş asistanlık yarışı süratle finallerine tırmanır ve Adil hakkında son karar verilirken Ali’nin tek şansı hem iş hem de özel hayatında bir şekilde orta yolu bulmaktır

Geçen Bölüm Neler Olmuştu

Başhekimliğini ilan eden Tanju hastanede sert bir değişim süreci başlatır; yeni düzene adapte olabilenler kalacak, olamayanlar yeni maceralara yelken açacaktır. İlk iş cerrahide kimin en iyi olduğunu bulmaktır ve Tanju’nun bastırışıyla Ferda’yla Ferman bir iddiaya tutuşurlar. Hocalar asistanlarını seçerler ve yarış başlar. Berhayat Hastanesi’nde değişim rüzgarları eser ve ekipler vakalarını tamamlayabilmek için kıyasıya yarışırken Nazlı’nın rakip takımında olmak Ali’nin adaptasyon yeteneklerini sonuna kadar sınayacaktır.

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Mucize Doktor 35. Bölüm Fragmanı