Milli Teknolojiler Antarktika Yolunda

Bakan Varank, TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirilen, “6. Ulusal Antarktika Bilim Seferinde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni”ne katıldı. Savunma sanayinden dijital teknolojilere, elektrikli araçlardan uzay çalışmalarına kadar farklı alanlarda büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek üzere çalıştıklarına vurgulayan Varank, kutup araştırmalarının da bu vizyonla yürüttükleri önemli faaliyetlerin arasında yer alığını kaydetti. 2017'den bu yana kıtaya beş bilim seferi düzenlediklerini anımsatan Varank, “Hedefimiz Antarktika Anlaşmalar sisteminde 'Danışman Ülke' statüsü kazanarak, Beyaz Kıta’da bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır.” şeklinde konuştu.

20 KİŞİLİK EKİP YOLA ÇIKIYOR

İki gün sonra, 20 kişilik bir ekiple altıncı sefere çıkacaklarını bildiren Varank, “Bunun kutup bilimine gönül verenler için çok heyecan verici bir süreç olduğunun farkındayım. Ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Çok istememe rağmen bu ekibe dahil olmadım. Belki bakanlıktan sonra nasip olur. Biliyorsunuz Türkiye'de siyaset zor. Bugün bir bakan Antarktika’ya gitse, ‘Bakan kutuplara tatil yapmaya gitti’ derler. Onun için şimdilik sadece ekibimizi destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

DOĞAL LABORATUVAR

Varank, doğal bir laboratuvar hüviyetinde olan kutupların dünyanın geçmişine de bugününe de ışık tutabilecek bir yapıya sahip olduğunu kaydetti. Kıtada yapılacak her bir keşfin doğanın, canlıların ve yer kürenin anlaşılması noktasında çok kıymetli olduğunu ifade eden Varank, iklim değişikliği başta olmak üzere birçok sorunun çözümünün aslında kutuplarda gizli olduğunu belirtti. Varank, tüm dünyayı ilgilendiren sonuçlar doğurabilecek bu çalışmalarda, Türkiye'nin en ön sıralarda yer almasından gerçekten gurur duyduklarını bildirdi.

BİR BUÇUK AYLIK ZORLUK YOLCULUK

Ekibi yaklaşık bir buçuk aylık zorlu bir yolculuğun beklediğini ifade eden Varank, Kovid-19 önlemleri ve tüm dünyada yükselen vakaların, seferin zorluğunu daha da artıracağını söyledi. Varank, yakın gelecekte uzay araştırmaları yapacak insanları da sefere uğurlayacaklarına işaret ederek, “Biz buna inanıyoruz. Birileri bu vizyonu ortaya koyduğumuzda, milli uzay programından bahsettiğimizde kendilerince küçümsemeye çalışabilirler. Ama biz onların bu tavırlarına alıştık. Artık bu tavırlarına şaşırmıyoruz. Zamanında İHA'lar için, TOGG için, Turcornlar için hep aynısını yaptılar. Ama hedefler birer birer gerçekleşince susup kaldılar. Bu yüzden biz, onların ne dediğine aldırış etmeyeceğiz, kendi işimize odaklanacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

FARKLI ALANLARDAKİ 14 PROJE

Türkiye'yi bilim ve teknoloji yarışında hep en ön sıralarda tutmaya gayret edeceklerini ifade eden Varank, ekibin yer bilimleri, canlı bilimleri gibi farklı alanlardaki 14 proje kapsamında araştırma yapacağını söyledi. Varank, söz konusu projelerin 29 kurumun iş birliğinde yürütüleceğinin bilgisini verdi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Sefere ait uluslararası iş birliklerinden de bahseden Varank, “Biri Portekiz'den biri de Bulgaristan'dan olmak üzere 2 yabancı araştırmacı sefer ekibimize dahil edildi. 2 Türk araştırmacı da zaten hali hazırda Güney Kore'ye ait kutup istasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu durum yeni başladığımız kutup araştırmalarında ne kadar mesafe kaydettiğimizi de aslında gösteriyor. Ama bu seferi değerli kılan önemli bir husus daha var. Milli teknoloji hamlesi ruhuyla, yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürünü test edilmek üzere sefer ekibinin hizmetine sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TEKNOLOJİ VİZYONU

Makine teçhizat konusunda dışa bağımlı olunması durumunda çalışmaların sürdürülebilirliğinin risk altına gireceğini ifade eden Varank, “Bunlar yüksek teknolojili pahalı ürünler. Sürekli dışardan aldığınızda ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor. Daha da önemlisi, bu teknolojik ürünleri temin ettiğiniz yerler çok rahatlıkla size tedariği sonlandırabilir. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda biz bu yaklaşımları bizzat yaşadık. Kutup araştırmaları da hem üretebileceği ekonomik değer hem de bilimsel prestij bakımından büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle burada da yoğun bir uluslararası rekabet söz konusu. Ülkemizin, bu alanda ben de varım iddiasını güçlendirmek için kutup çalışmalarımızı milli teknoloji vizyonumuzla harmanlıyoruz. Ülkemizi kritik teknolojilerin sadece pazarı değil üreticisi yapma hedefiyle atığımız adımlara kutup çalışmalarını da dahil ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Varank, seferlerde ekiplerin kullanacağı yüksek teknolojili makine ve teçhizatı yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye ve üretmeye devam edeceklerini söyledi. Seferde kullanılacak ürünler hakkında bilgi veren Varank, ASELSAN’ın sefer ekibinin iletişim ihtiyacını karşılamak için telsiz ve modüler mobil tekrarlayıcı telsiz temin edeceğini bildirdi. ASELSAN tarafından geliştirilen taşınabilir hibrit güç destek biriminin de elektrik altyapısının olmadığı Antarktika'da bilim insanlarına enerji desteği sağlayacağını ifade eden Varank, şirketin diğer kabiliyetlerini de kıtaya taşımak istediklerini aktardı.

KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Bakan Varank, TÜRKSAT’ın “uydu telefonları” ve BGAN (BİGAN) cihazları ile araştırmacılara telefon ve internet hizmeti sağlayacağını bildirdi. HAVELSAN’ın da bu sefer için milli bir global konumlandırma sistemi GNSS alıcısını ürettiğini bildiren Varank, "Kutup çalışmaları için yeni özellikler ve donanımlar eklenen bu ürün, araştırmacılarımıza gerçek zamanlı konum, hız ve zaman bilgisi ile kesintisiz çalışma performansı sağlamış olacak." dedi.

ISIL PİL TEKNOLOJİSİ

Varank, TÜBİTAK SAGE'nin de geliştirip ürettiği ısıl pil teknolojisi ile zorlu Antarktika koşullarında araştırma ekibine kolaylık sağlayacağını söyledi. Söz konusu pilin, ekibinin acil durumlarda ihtiyaç duyacağı ısınma ve sıvı su ihtiyacını da karşılayabileceğine vurgu yapan Varank, TÜBİTAK SAGE'nin bu teknoloji ile Türk savunma sanayiinin yurt dışına bağımlılığını ortadan kaldırdığını kaydetti.

Seferde kullanılacak milli teknolojiler, Bakan Varank tarafından, TÜBİTAK MAM KARE Müdürü ve 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Sorumlusu Prof. Dr. Burcu Özsoy'a teslim edildi.

Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Müdürü Gürcan Okumuş da katıldı.