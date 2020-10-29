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Milli Piyango 29 Ekim 2020 Tarihli Çekiliş Sonuçları Açıklandı
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 29 Ekim 2020 tarihli çekiliş Ankara'da Gerçekleşti. Büyük ikramiye kazanan il ve sonuçları öğrenmek, biletinizi sorgulamak için 29 Ekim 2020 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz
Gündem 29.10.2020, 18:19
29 Ekim 2020 15:30 Milli Piyango Sonuçları
Çekiliş no: 9
6000000TL Kazanan Numara
167895
100000TL Kazanan Numara
Amorti
0-6
10000TL Kazanan Numara
053819 067307 085365 100259 138139 185906 254340 299489 305518 343528 363486 382730 446193 533264 589566 596008 612407 648280 653440 676980