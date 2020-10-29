Son Dakika

Milli Piyango 29 Ekim 2020 Tarihli Çekiliş Sonuçları Açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 29 Ekim 2020 tarihli çekiliş Ankara'da Gerçekleşti. Büyük ikramiye kazanan il ve sonuçları öğrenmek, biletinizi sorgulamak için 29 Ekim 2020 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz

Gündem 29.10.2020, 18:19
Milli Piyango 29 Ekim 2020 Tarihli Çekiliş Sonuçları Açıklandı
banner230

29 Ekim 2020 15:30 Milli Piyango Sonuçları

Çekiliş no: 9

6000000TL Kazanan Numara

167895

100000TL Kazanan Numara

027056

Amorti

0-6

10000TL Kazanan Numara

053819 067307 085365 100259 138139 185906 254340 299489 305518 343528 363486 382730 446193 533264 589566 596008 612407 648280 653440 676980 

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@