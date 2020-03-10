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Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan Okulların Tatil Edilmesi Hakkında Açıklama
Gündem 10.03.2020, 23:19
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmekte
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." ifadelerini kullandı.
Öğrenci 3 dakika önce
Okullar tatil olsun lütfen
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Levent 3 dakika önce
Okulların tatil edilmesi çok mantıklı olacak
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Anne 2 dakika önce
Sayın bakanım okulların iki hafta süreyle tatil edilmesi çok mantıklı olacaktır. Sevgiler
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