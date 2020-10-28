Mevlid Kandili Özel Programları (TRT1 Canlı İzle) Hangi Kanalda Saat Kaçta? 28 Ekim 2020

Nihat Hatipoğlu İle Mevlid Kandili Özel

ATV'DE

28 Ekim, Çarşamba 00:20

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mevlit Kandili'nde, canlı yayında atv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği bu gece Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği gecedir.

Peygamber Efendimizin doğumu nasıl müjdelendi?

Peygamberimizin doğduğu gece yeryüzünde neler oldu?

Bu gece nasıl ibadet edilmeli?

KANAL D

28 Ekim, Çarşamba SAAT 02.00 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel

TRT1

Mevlid Kandili Özel Yayını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Lefkoşa Hala Sultan Camii’nden gerçekleştirilecek “Mevlid Kandili Özel Yayını” TRT 1’de yayınlanacak.

KKTC’nin simge eserlerinden olan Lefkoşa Hala Sultan Camii, TRT’nin “Mevlid Kandili Özel Yayını”na ev sahipliği yapacak.

2019 yılında hizmete açılan ve ismini Güney Kıbrıs'ta kabri bulunan Hz. Muhammed’in halasından alan Lefkoşa Hala Sultan Camii'nden, Türkiye televizyon kanalları arasından ilk kandil yayını böylece TRT tarafından gerçekleştirilmiş olacak.

Hz. Muhammed’in yeryüzüne teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle TRT İç Yapımlar tarafından gerçekleştirilecek özel yayına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da duaları ile katılacak.

Bu kutlu gecede gerçekleştirilecek “Mevlid Kandili Özel Yayını” 28 Ekim Çarşamba saat 19.30’da TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Yayin Tarihi: 28 Ekim,Çarşamba - 19.30

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