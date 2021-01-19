Metro market saat kaçta açılıyor? 19 Ocak Salı Metro çalışma saatleri, açılış-kapanış saati

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede marketler, 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek denildi. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

METRO marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.

METRO SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

METRO, her sabah saat 10.00'da açılmaktadır.

METRO SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

METRO, akşam 20.00'de kapanmaktadır.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile market çalışma saatleri duyuruldu. Vatandaşların yalnızca ikametlerine yürüme mesafesindeki işletmelerden alışveriş yapmasına izin verilirken kısıtlamanın olduğu hafta içi günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor.

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Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

BİM, A101, ŞOK, MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.