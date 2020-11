MERO - Ben Elimi Sana Verdim Şarkı Sözleri

"Ben Elimi Sana Verdim"



Ben elimi sana verdim

Duramadım yine geldim

Buda benim derdim

Sen sev diye, yine mi seveyim? (Pah, pah, pah)



Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)

Duramadım yine geldim (Ah-huh!)

Buda benim derdim

Sen sev diye, yine mi seveyim? (Pah, pah)



Ey, hadi söyle, nerdesin? (Nerdesin?)

Sokaklarda bekledim (Bekledim)

Geceler gündüz oldu

Tek başıma kaldım, sen bana gelmedin

Huzurum kalmadı

Sabretmek iyidir ama tabii olmuyo' bazen

Hadi madem üç günlük dünya

Tek geldik, tek gideceğiz zaten (Pow, pow, pow, pow)

Sıkıntılar bitmez bizde (Heh)

Gel, karanlıkta gençleri izle

Polis gelir, çocuk bilir, haber verir

Al kardeş emaneti gizle (Kardeş)

Schusswechseln, Messerstecherei (Heh)

Jeder sitzt, kein Zufallstreffer, nein (Nein)

Jeder Tag könnte mein letzter sein

Silah mit dabei, Rüsselsheim am Main (Brrra)

Stimmung ist wild, so wie Derby, Mermi

Dribbel' mich durch, so wie van Persie

Emmi kanımız deli o belli

Gel bi, burası Dickerbusch

Komm' von der Straße, wo Kanaks in Scharen

Das Haze an dem Bahnhof wie Fahrkarten checken (Pah, pah)

Als Kind schon mehr Straße gewesen als all deine Abis (Pah, pah)

Die jetzt ihre Jahre verschwenden (Pow, pow)



Yine inandım lafına (Lafına)

Yine girdin kanıma (Kanıma)



Bi' daha geldim kapınaBeni benden aldın yanı başına (Ah-huh!)Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)Duramadım yine geldim (Ah-huh!)Buda benim derdimSen sev diye, yine mi seveyim? (Ah-huh!)Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)Duramadım yine geldim (Ah-huh!)Buda benim derdimSen sev diye, yine mi seveyim? (Pah, pah, brrra)Ömrüm ne zaman bitecek? Bilmem ama bitecek elbet bir günSen bana sık, fark etmezBen gelir atarım senin mezarına bin gülSevsem tam severim ama silsem arkama bakmam, giderimBeni bilenler bilirRabbim'den tek huzur ve sadık dost bilirim (Pah, pah, pah, pah)Hab' mehr geseh'n, als ich wollte (Ja)Und mehr getan als ich sollte (Ja)Anführer, weil ich nicht folgeWenn ich will, hol' ich mir wieder 'ne Golde (Huh)Kriminelle Welt, ja, du weißt, meine Hood brennt immer wieder, frag meine Brüder (Brüder)Hier geht es drunter und drüberWenn du dran zweifelst, Dicka, komm rüber (Brrra)Yine inandım lafına (Lafına)Yine girdin kanıma (Kanıma)Bi' daha geldim kapınaBeni benden aldın yanı başına (Ah-huh!)Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)Duramadım yine geldim (Ah-huh!)Buda benim derdimSen sev diye, yine mi seveyim? (Ah-huh!)Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)Duramadım yine geldim (Ah-huh!)Buda benim derdimSen sev diye, yine mi seveyim?