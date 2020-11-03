MERO - Ben Elimi Sana Verdim Şarkı Sözleri
"Ben Elimi Sana Verdim" Ben elimi sana verdim Duramadım yine geldim Buda benim derdim Sen sev diye, yine mi seveyim? (Pah, pah, pah)
"Ben Elimi Sana Verdim"
Ben elimi sana verdim
Duramadım yine geldim
Buda benim derdim
Sen sev diye, yine mi seveyim? (Pah, pah, pah)
Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)
Duramadım yine geldim (Ah-huh!)
Buda benim derdim
Sen sev diye, yine mi seveyim? (Pah, pah)
Ey, hadi söyle, nerdesin? (Nerdesin?)
Sokaklarda bekledim (Bekledim)
Geceler gündüz oldu
Tek başıma kaldım, sen bana gelmedin
Huzurum kalmadı
Sabretmek iyidir ama tabii olmuyo' bazen
Hadi madem üç günlük dünya
Tek geldik, tek gideceğiz zaten (Pow, pow, pow, pow)
Sıkıntılar bitmez bizde (Heh)
Gel, karanlıkta gençleri izle
Polis gelir, çocuk bilir, haber verir
Al kardeş emaneti gizle (Kardeş)
Schusswechseln, Messerstecherei (Heh)
Jeder sitzt, kein Zufallstreffer, nein (Nein)
Jeder Tag könnte mein letzter sein
Silah mit dabei, Rüsselsheim am Main (Brrra)
Stimmung ist wild, so wie Derby, Mermi
Dribbel' mich durch, so wie van Persie
Emmi kanımız deli o belli
Gel bi, burası Dickerbusch
Komm' von der Straße, wo Kanaks in Scharen
Das Haze an dem Bahnhof wie Fahrkarten checken (Pah, pah)
Als Kind schon mehr Straße gewesen als all deine Abis (Pah, pah)
Die jetzt ihre Jahre verschwenden (Pow, pow)
Yine inandım lafına (Lafına)
Yine girdin kanıma (Kanıma)
Beni benden aldın yanı başına (Ah-huh!)
Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)
Duramadım yine geldim (Ah-huh!)
Buda benim derdim
Sen sev diye, yine mi seveyim? (Ah-huh!)
Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)
Duramadım yine geldim (Ah-huh!)
Buda benim derdim
Sen sev diye, yine mi seveyim? (Pah, pah, brrra)
Ömrüm ne zaman bitecek? Bilmem ama bitecek elbet bir gün
Sen bana sık, fark etmez
Ben gelir atarım senin mezarına bin gül
Sevsem tam severim ama silsem arkama bakmam, giderim
Beni bilenler bilir
Rabbim'den tek huzur ve sadık dost bilirim (Pah, pah, pah, pah)
Hab' mehr geseh'n, als ich wollte (Ja)
Und mehr getan als ich sollte (Ja)
Anführer, weil ich nicht folge
Wenn ich will, hol' ich mir wieder 'ne Golde (Huh)
Kriminelle Welt, ja, du weißt, meine Hood brennt immer wieder, frag meine Brüder (Brüder)
Hier geht es drunter und drüber
Wenn du dran zweifelst, Dicka, komm rüber (Brrra)
Yine inandım lafına (Lafına)
Yine girdin kanıma (Kanıma)
Bi' daha geldim kapına
Beni benden aldın yanı başına (Ah-huh!)
Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)
Duramadım yine geldim (Ah-huh!)
Buda benim derdim
Sen sev diye, yine mi seveyim? (Ah-huh!)
Ben elimi sana verdim (Ah-huh!)
Duramadım yine geldim (Ah-huh!)
Buda benim derdim
Sen sev diye, yine mi seveyim?