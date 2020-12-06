Menajerimi Ara 15. Son Bölüm (6 Aralık) Star TV'den Canlı İzle

Menajerimi Ara 15. Bölüm Konusu;

Dicle’nin, Serkan’ın teklifine cevabı merakla beklenirken, Feris’in yapacağı hamle hem ajans hem de Dicle için yeni bir dönüm noktası olur. Feris, oyuncusu Hülya’nın sette yaşadığı krizi çözmeye çalışırken onu bekleyen büyük tehlikeyi herkesten önce fark eder. Kıraç, hem şarkıcı hem de oyuncu olan Murat Dalkılıç’ı ünlü bir yönetmenin filminde oynatabilmek için akıllara gelmeyecek ilginç bir yol dener. Peride’nin ajanstaki muhbiri bulmak için oynadığı oyun hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Çınar ise kendisini ailesinin yaptığı sürprizin ortasında bulur. Dicle, Barış’la yaşadığı yüzleşme de yeni bir gerçekle sarsılır. Hakkında çıkan sansasyonel haberler taşları yerinden oynatırken Dicle’yi evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Serkan ve Kıraç, artık herkes için geri dönülmez bir savaşın içindedir.

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14. Bölüm Konusu;

Dicle’nin kovulmasının ardından, Beren’in Berlin Ajans’a geçmesi Ego Ajans’ta bütün dengeleri değiştirir. Feris, Dicle’nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken, oyuncusu Ozan Dolunay’ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirir. ‘Peri Masalım’ dizisinin takipçileri sürpriz bir istekle ajansı basınca, Çınar farklı bir yol denemek zorunda kalır. Dicle’nin tekrar ajansa dönmesi için harekete geçen Emir ve Barış, hiç beklemedikleri engellerle karşılaşır. Dicle’nin Barış’la ilgili öğrendiği gerçekler ise onu bir kez daha derinden etkiler. Serkan, Ego’nun sürpriz bir oyuncusuna bir adım daha yaklaşırken, tehlikenin farkında olan Kıraç, Serkan’la yüzleşir. Serkan’ın Dicle’yle ilgili büyük hamlesi ise merak konusudur.