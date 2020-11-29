Menajerimi Ara 14. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

14. Bölüm Konusu;

Dicle’nin kovulmasının ardından, Beren’in Berlin Ajans’a geçmesi Ego Ajans’ta bütün dengeleri değiştirir. Feris, Dicle’nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken, oyuncusu Ozan Dolunay’ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirir. ‘Peri Masalım’ dizisinin takipçileri sürpriz bir istekle ajansı basınca, Çınar farklı bir yol denemek zorunda kalır. Dicle’nin tekrar ajansa dönmesi için harekete geçen Emir ve Barış, hiç beklemedikleri engellerle karşılaşır. Dicle’nin Barış’la ilgili öğrendiği gerçekler ise onu bir kez daha derinden etkiler. Serkan, Ego’nun sürpriz bir oyuncusuna bir adım daha yaklaşırken, tehlikenin farkında olan Kıraç, Serkan’la yüzleşir. Serkan’ın Dicle’yle ilgili büyük hamlesi ise merak konusudur.

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Star’ın beğeniyle izlenen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden yüksek tempolu bir tanıtım yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; ‘Menajerimi Ara’ya ikinci kez konuk olarak hayranlarını sevindiren İrem Derici, yeni bölümde telefonunun hacklenmesiyle kendini büyük bir çıkmazın içinde bulacak.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’ heyecanlı bir bölümle daha izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde, telefonundaki fotoğraflarla kendisine şantaj yapılan İrem Derici, soluğu menajeri Feris’in ofisinde alacak. Derici, Dicle’yle beraber suç duyurusunda bulunmak için gittikleri savcılıkta magazincilere yakalanmamak için bir maceranın içine giriyor. Öte yandan; Çınar, Ece’den Pınar Deniz’in yeni menajerinin Serkan olduğunu öğrenmesiyle büyük şok yaşıyor. Barış ve Emir’in arasında her geçen gün artan gerginlikten iyice şüphelenmeye başlayan Feris ise ikilinin arasındaki iplerin gerilmesinin sebebinin Dicle olduğunu öğreniyor.

Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

Yayın Günü:8 Kasım Pazar Yayın Saati:20.00 /

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.