MEB'ten Anaokulları açıklaması

MEB'TEN AÇIKLAMA GELDİCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açılama yaptı. Yapılan açıklamada ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.