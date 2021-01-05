Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün var mı? TRT1 5 Ocak 2021 Yayın Akışı

TRT1 5 Ocak 2021 Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)



19:00 Ana Haber19:55 Doğrusu Ne?20:00 Türk Sineması "Vizontele"22:30 3'Te 300:30 Türk Sineması "Vizontele"02:20 Türkan Hanım'ın Konağı03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar05:40.

TRT1 5 Ocak 2021 tarihli yayın akışına göre bu akşam Masumlar Apartmanı yeni bölüm bulunmuyor.

Masumlar Apartmanı 16.Bölüm Özet

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.



Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.