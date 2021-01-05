Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün var mı? TRT1 5 Ocak 2021 Yayın Akışı
TRT1 Yayın Akışı Programı - TV de Bugün TRT1 kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. TRT1 canlı yayın akışı programı şöyle;
TRT1 5 Ocak 2021 Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Vizontele"
22:30 3'Te 3
00:30 Türk Sineması "Vizontele"
02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:40.
TRT1 5 Ocak 2021 tarihli yayın akışına göre bu akşam Masumlar Apartmanı yeni bölüm bulunmuyor.
Masumlar Apartmanı 16.Bölüm Özet
Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.
Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.