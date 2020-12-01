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Masumlar Apartmanı, ünlü oyuncu Tansel Öngel'i kadrosuna kattı. Tansel Öngel Kimdir?
Tansel Öngel, (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusu.
Gündem 01.12.2020, 13:10
Tansel Öngel, (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusu.
Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.