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Masumlar Apartmanı, ünlü oyuncu Tansel Öngel'i kadrosuna kattı. Tansel Öngel Kimdir?

Tansel Öngel, (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusu.

Gündem 01.12.2020, 13:10
Masumlar Apartmanı, ünlü oyuncu Tansel Öngel'i kadrosuna kattı. Tansel Öngel Kimdir?
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Tansel Öngel, (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusu.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

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