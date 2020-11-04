Masumlar Apartmanı 9. Bölüm Fragmanı Yayınladı mı?
Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı. Peki ama Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı 8. bölümüyle ekranlarda olacak. Masumlar Apartmanı hangi kanalda saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtları haberimizde!
Masumlar Apartmanı bugün var mı? Hangi kanalda saat kaçta?
Masumlar Apartmanı bugün var. Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masumlar Apartmanı dizisi saat 20:00'de başlamaktadır. Masumlar Apartmanı 23:45 gibi bitmektedir.
Masumlar Apartmanı 8.Bölüm Özet
"Manyak olup olmadığımı mı soruyorsun?" #MasumlarApartmanı her salı 20.00’de #TRT1'de! ------
Her evin bir sırrı, her kalbin bir yarası vardır. Bazen de kapıyı aşk çalar... Masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı her salı TRT 1’de! ------ Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” her Salı TRT 1’de…
9. BÖLÜM FRAGMANI henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında burada yer alacak