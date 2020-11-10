Masumlar Apartmanı 9. Bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı hangi kanalda kaçta başlıyor? 10 Kasım 2020

Masumlar Apartmanı bugün var mı? Hangi kanalda saat kaçta?

Masumlar Apartmanı bugün var. Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masumlar Apartmanı dizisi saat 20:00'de başlamaktadır. Masumlar Apartmanı 23:45 gibi bitmektedir.

Masumlar Apartmanı 9.Bölüm Özet

Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar. Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir. Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır. Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.



Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci’yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci’ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

10 KASIM 2020 YAYIN AKIŞI

05:30 Seksenler

06:25 Acemi Anneler

07:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:15 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Gönül Dağı

02:50 Fazlası Zarar

04:35 Türkan Hanım'ın Konağı