Masumlar Apartmanı 9. Bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı hangi kanalda kaçta başlıyor? 10 Kasım 2020
Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı. Peki ama Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı 9. bölümüyle ekranlarda olacak. Masumlar Apartmanı hangi kanalda saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtları haberimizde!
Masumlar Apartmanı bugün var mı? Hangi kanalda saat kaçta?
Masumlar Apartmanı bugün var. Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masumlar Apartmanı dizisi saat 20:00'de başlamaktadır. Masumlar Apartmanı 23:45 gibi bitmektedir.
Masumlar Apartmanı 9.Bölüm Özet
Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar. Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir. Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır. Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.
Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci’yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci’ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.
10 KASIM 2020 YAYIN AKIŞI
05:30 Seksenler
06:25 Acemi Anneler
07:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
11:00 Gönül Dağı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Gönül Dağı
02:50 Fazlası Zarar
04:35 Türkan Hanım'ın Konağı