Masumlar Apartmanı 8. Bölüm HD Tek Parça TRT1 Canlı İzle - 3 Kasım Son Bölüm

Masumlar Apartmanı bugün var mı? Hangi kanalda saat kaçta?

Masumlar Apartmanı bugün var. Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masumlar Apartmanı dizisi saat 20:00'de başlamaktadır. Masumlar Apartmanı 23:45 gibi bitmektedir.

Masumlar Apartmanı 8.Bölüm Özet

İnci, Han’ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.Han ise İnci’nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar. İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye’ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır. Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar. Safiye, Han ve Gülben anneleri için değil, aslında kendi çocuklukları için yas tutmaktadır. Memduh ve Han açığa çıkan bir sır yüzünden yine karşı karşıya gelir. Han sorunlardan bir süre uzaklaşmak için İnci’ye bir sürpriz hazırlar ancak beklediği tepkiyi alamaz. İnci’nin tek derdi Han’ın kendisinden gizlediklerini öğrenmektir. İkilinin arasındaki sular durulur gibi olduğu bir anda Ege’den gelen telefon ortalığı tekrar karıştırır. Han bütün karmaşaya son vermek için gözünü karartıp harekete geçer.

"Manyak olup olmadığımı mı soruyorsun?" #MasumlarApartmanı her salı 20.00’de #TRT1'de! ------

Her evin bir sırrı, her kalbin bir yarası vardır. Bazen de kapıyı aşk çalar... Masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı her salı TRT 1’de! ------ Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” her Salı TRT 1’de…

Masumlar Apartmanı 8.Bölüm Foto Galeri

CANLI İZLE

BÖLÜM TEKRARLARI İZLE