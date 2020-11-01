Masumlar Apartmanı 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı 7. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

Masumlar Apartmanı 7.Bölüm saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TRT1 yayın akışına göre Masumlar Apartmanı'nın başlama saati 20.00 gözüküyor. İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saar 21.00 itibari ile başlayıp, 23:40 arasında bitiyor.

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci’yi görünce çıldırır. İşler çığırından çıkar. Safiye ve Gülben İnci tarafından “kirletilen” evlerini temizlemeye çalışırlar. Hikmet de bu durumdan nasibini alır. Ege babasının kaybolmasından sorumlu tuttuğu Han’la tartışır. Bu durum Han ve İnci arasında gerilime sebep olur. Safiye evi İnci’nin “kirinden” arındırmaya çalışırken olmaz denilen olur ve sular kesilir. Ege babasının kaybolmasıyla ilgili gerçeği öğrenince yıkılır. Esra Esat’tan Han’ın karanlık tarafını gösteren bir bilgi öğrenir. İnci’nin Han’la ilgili kafası iyice karışacaktır.

Masumlar Apartmanı 8 Bölüm Fragmanı