Masumlar Apartmanı 6. son bölüm Canlı izle

Masumlar Apartmanı 6. Bölüm'de neler yaşanacak

Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı’nda deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.



Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur. Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

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Masumlar Apartmanı 5. Bölüm Özeti:

Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir. Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır. Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet, Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır. Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

Genel Hikaye

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.



Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?