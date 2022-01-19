Masumlar Apartmanı 54. bölüm izle tek parça! Masumlar Apartmanı son bölüm full izle!
Hikaye Bir Kez Daha Yarım Kalıyor! | Masumlar Apartmanı 54. Bölüm
Safiye, hayalini kurmaya bile cesaret edemediği o mutluluğa kavuşmak üzeredir. Naci, Safiye’yi babasından istemeye gelir. Herkes isteme coşkusu ve heyecanı içindeyken Safiye, Han’ın yokluğuyla baş etmekte zorlanır. Han’a ulaşamadığı için Ceylan da meraklanır ancak gelen haberin ardından endişesi öfkeye dönüşür.
Ablasının sonunda evlenecek olması Gülben’i sevindirse de sonuçları bir o kadar korkutur. Sonunda Gülben ablasına bir itirafta bulunur. Bu itiraf, Safiye’yi gerçeklerle yüzleştirir ve Naci’nin pek de hoşuna gitmeyecek bir karar alır. Nikah günü gelir çatar. Ancak Han hala ortada yoktur…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:55 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Ahlat Ağacı (Yerli Sinema)
03:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
04:25 Şefin Özel Konuğu
İzlenme oranlarında Lider, Sosyal Medya’da Başlıca Gündem!
Yayınlandığı ilk bölümüyle de yurt içinden ve yurt dışından izleyicilerin büyük beğenisini kazanan TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”, izlenme oranlarının (reyting) yanı sıra , “sosyal medyada konuşulma / atıf yapılma” anlamında trend-topic (TT) olarak zirveye yerleşmişti…
Muhteşem oyuncu kadrosu ve gerçek bir hikaye
Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı“Masumlar Apartmanı”, dün yayınlanan ikinci bölümüyle sosyal medyada sürekli zirvede kaldı…
Türkiye’de ve yurt dışında da ilgiyle izlenilen dizi!
TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı”; çarpıcı hikayesiyle ve oyuncu kadrosunun başarılı performansıyla, ülkemizde ve yurt dışında geniş bir coğrafyada televizyon izleyicilerinin önde gelen tercihi oldu …
Her yeni bölüm, Yepyeni bir heyecan demek
Senaryosu oldukça yetkin ve sürükleyici bir şekilde kaleme alınan “Masumlar Apartmanı” dizisi, başlangıçta gördüğü ilgiyle ekranlarda ayrı bir yer edindi. Bu bağlamda, yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenir olan,“Masumlar Apartmanı” her Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek…