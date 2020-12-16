Masumlar Apartmanı 14. Son Bölüm Tekrarı HD Tek Parça full İzle Youtube

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Han, Naci’nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir.
Gündem 16.12.2020, 08:26
Bu, Naci’ye daha da bilenmesini sağlar. Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar. İnci, Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci’nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.
Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye’yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye’ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.