Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı, 1 Aralık Salı akşamı 12. bölümüyle ekranlara gelirken dizinin 13. bölüm fragmanı merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı 13. Bölüm Fragman İzle

Masumlar Apartmanı 13. Bölüm Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimizden izleyebilirsiniz.

Masumlar Apartmanı 12. Bölüm Özeti

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir. Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.