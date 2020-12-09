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Masumlar Apartmanı 13. Bölüm (8 Aralık 2020) Youtube'dan Tek Parça İzle
masumlar apartmanı 13. bölüm Gülben’in Esat’a olan aşkı kıskançlık krizlerine neden olmuş Gülbeni karakola düşürmüştür. Esrayı iş yerinde ziyaret eden Gülben anlık bir sinirle Esra’yı itmiş ve camdan dışarı uçmasına neden olmuştur. Esra kanlar içerisinde yere yığılıp kalmıştır.
Gündem 09.12.2020, 08:35 09.12.2020, 08:36
Gülben’in Esat’a olan aşkı kıskançlık krizlerine neden olmuş Gülbeni karakola düşürmüştür. Esrayı iş yerinde ziyaret eden Gülben anlık bir sinirle Esra’yı itmiş ve camdan dışarı uçmasına neden olmuştur. Esra kanlar içerisinde yere yığılıp kalmıştır.
Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.