Masumlar Apartmanı 13. Bölüm (8 Aralık 2020) saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Masumlar Apartmanı 13.Bölüm saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TRT1 yayın akışına göre Masumlar Apartmanı'nın başlama saati 20.00 gözüküyor. İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saar 21.00 itibari ile başlayıp, 23:40 arasında bitiyor.

Gülben’in Esat’a olan aşkı kıskançlık krizlerine neden olmuş Gülbeni karakola düşürmüştür. Esrayı iş yerinde ziyaret eden Gülben anlık bir sinirle Esra’yı itmiş ve camdan dışarı uçmasına neden olmuştur. Esra kanlar içerisinde yere yığılıp kalmıştır.

Esra’yı o hale istemeden olsa getiren Gülben, Karakola düşmüş ve hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci Esra’ya hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar.Evde yangın çıkaran gülben hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokar.



Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.

BÖLÜM SONU Aşağıdaki adresten tekrarını izleyebilirsiniz..

www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani