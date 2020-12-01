Masumlar Apartmanı 12. Bölüm Tekrarı HD Tek Parça full İzle - 1 Aralık Son Bölüm

Masumlar Apartmanı 12.Bölümde Neler Olacak?

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir. Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.

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Masumlar Apartmanı 11. Bölüm Özeti: Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır. Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır. Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.