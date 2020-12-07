MasterChef’te kim elendi? MasterChef Türkiye’de son dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Haftanın 3. Dokunulmazlık oyununda “Sushi” çeşitleri yapıldı. Kırmızı takım, gurur sayısını alabilmek için varını yoğunu ortaya koyarken Mavi takım ise son dokunulmazlığı da alarak haftayı kayıpsız kapatmanın peşindeydi… Dokunulmazlık oyunu sonucunda ise 16. haftanın 3. son eleme adayı belli oldu. Ve yapılan eleme oyunu ile MasterChef 2020’ye veda eden isim belirlendi. Peki, bu akşam MasterChef’te kim elendi? Son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef yeni bölüm detayları…

MASTERCHEF’TE 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020'de dokunulmazlık oyunu için takımlardan sushi yapılması istendi. Şefler, en az üçer adet olmak üzere 12 farklı sushi istediler. Bunu yapmaları için verilen süre ise bir saat olarak açıklandı. Şefler, bu sefer yapılan yemeği beş kategoride değerlendireceklerini açıkladılar. Bu kategoriler; lezzet, görsellik, uyum, otantiklik ve teknik...

Dokunulmazlık oyununda verilen sürenin sonrasında şefler, hazırlanan sushilerin tadımını yaptı ve aynı zamanda söylenen kategorilerde ne kadar başarılı olduklarını inceledi. Şeflerin aldığı karara göre MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. Böylece Mavi takımda yer alan Özgül, Sefa, Emir ve Barbaros MasterChef 2020'nin son altısına kalan isimler oldu.

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım olunca bireysel dokunulmazlık oyununa gerek kalmadı. Bunun sonucunda Eray, MasterChef'te haftanın son eleme adayı oldu. Böylece, MasterChef'te ilk defa bir takım tüm yarışmacıları ile eleme oyunu oynamak zorunda kaldı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye eleme gecesinde takımlar ilk olarak dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Son dokunulmazlığı da Kırmızı takımın kaybetmesi ile bu takımın tüm yarışmacıları; Eray, Ebru, ve Serhat, eleme oyununda karşılaştı. Bu oyunda şefler, Mehmet şefin imza tabağını yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara verilen süre 45 dakika oldu... Sürenin bitiminde şefler, beğenilerine sunulan yemekler arasında en başarılısının Serhat olduğunu açıkladı.

Yarışmaya veda eden Ebru gözyaşlarına boğuldu.

MASTERCHEF’TE 1. VE 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020’de 16. Haftada kaptanlık oyununu kazanan Özgül oldu. Mavi takım kaptanı olan Özgül, Kırmızı takım kaptanı olarak Eray’ı seçti. Bu iki kaptan tarafından birer birer seçilen yarışmacılar ile haftanın takımları oluşturuldu.

MAVİ TAKIM: Özgül, Barbaros, Emir, Sefa

KIRMIZI TAKIM: Eray, Serhat, Ebru

Bu iki takım arasında oynanan ilk dokunulmazlık oyunu dış çekim olarak Bağcılar Engelliler Sarayında yapıldı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda jüri, programın özel yedi konuğu oldu. Verilen 35 oyda Mavi takım 21-14 üstünlük sağladı ve ilk dokunulmazlığı kazandı.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda konsept meze idi. Ve takımların yaptığı altı çeşit meze, eski üç yarışmacı tarafından değerlendirildi. Bu oyunda da Mavi takım 12-6 üstünlük sağladı ve ikinci dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF’TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef’te bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden takım Kırmızı takım oldu. Oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan oylamada eleme potasına giren ilk isim Ebru oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ise bireysel dokunulmazlığı kaybeden Serhat, oylama yapılmadan eleme potasına girdi.