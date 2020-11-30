MasterChef Uğur neden elendi? MasterChef Uğur'dan Diskalifiye sonrası ilk açıklama!

MasterChef Türkiye 110. Bölümünde Uğur Yılmaz Deniz sosyal medya paylaşımları nedeniyle MasterChef Türkiye'den diskalifiye edildi. MasterChef Türkiye 110. Bölümünü İzlemek İçin Tıklayın!:

ÖZÜR DİLEDİ!

Seneler önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Uğur Yılmaz Deniz'in elendiği Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Uğur Yılmaz Deniz yaşanan olaylar sonrası özür dilediği bir açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"BAĞIŞLAMAK BÜYÜKLÜKTÜR, ÇOCUKLUĞUMA VE GENÇLİĞİME VERİN"