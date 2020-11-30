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MasterChef Uğur neden elendi? MasterChef Uğur'dan Diskalifiye sonrası ilk açıklama!
Uğur Yılmaz Deniz MasterChef'ten Neden Diskalifiye Edildi?
Gündem 30.11.2020, 22:22 30.11.2020, 22:24
MasterChef Türkiye 110. Bölümünde Uğur Yılmaz Deniz sosyal medya paylaşımları nedeniyle MasterChef Türkiye'den diskalifiye edildi. MasterChef Türkiye 110. Bölümünü İzlemek İçin Tıklayın!:
Seneler önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Uğur Yılmaz Deniz'in elendiği Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Uğur Yılmaz Deniz yaşanan olaylar sonrası özür dilediği bir açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.
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