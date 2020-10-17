MasterChef Türkiye - Balıkesir 17 Ekim 2020 Son Bölüm

MasterChef Türkiye'de 9. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım, ikinci dokunulmazlık oyununu ise kırmızı takım kazandı. İki takımdan da ikişer yarışmacı eleme potasına gitti. Peki haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?

İşte 17 Ekim 2020 tarihinde yayımlanacak yeni bölüm

17 EKİM 2020 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat BakalımProgram

08:15 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram

09:45 MasterChef TürkiyeYarışma

12:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi

15:30 Kırmızı OdaDizi

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15 Doğduğun Ev KaderindirDizi

03:00 Para BendeProgram

04:30 8x8Program

05:45 Bilginiz OlsunProgram