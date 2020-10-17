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MasterChef Türkiye - Balıkesir 17 Ekim 2020 Son Bölüm
MasterChef Türkiye'nin bu haftaki mutfağı Balıkesir şehrine kuruluyor. MasterChef Türkiye 2020 | 17 Ekim 2020 79. Bölümü kaçırmayın.
Gündem 17.10.2020, 11:49 17.10.2020, 12:07
MasterChef Türkiye'de 9. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım, ikinci dokunulmazlık oyununu ise kırmızı takım kazandı. İki takımdan da ikişer yarışmacı eleme potasına gitti. Peki haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?
İşte 17 Ekim 2020 tarihinde yayımlanacak yeni bölüm
17 EKİM 2020 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat BakalımProgram
08:15 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram
12:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi
15:30 Kırmızı OdaDizi
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15 Doğduğun Ev KaderindirDizi
03:00 Para BendeProgram
04:30 8x8Program
05:45 Bilginiz OlsunProgram