MasterChef Kim Elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de son takım oyununu Kırmızılar kazandı. Hafta başından bu yana takım oyunlarını kazanan Kırmızılardan eleme adayı çıkmadı. Mavi takımda olan Barbaros, Serhat ve Sefa bireysel olarak yarıştı. Yarışmaya veda eden isim Sefa oldu.

SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR?

Başarılı yarışmacı, üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olarak 13 Haziran 1996 Ankara'da dünyaya geldi. Sefa Okyay, 2019 yılında Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun oldu. Ardından Ankara'da Metropolitan Hotels ve Ato Congressium'da, Antalya Rixos Premium Tekirova'da; İngiltere Fora Restaurants'da çalışma fırsatı buldu ve İtalya Lecce'de 1 ay staj yaptı. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler aldı. Türkiye'de yapılan çeşitli gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak görev alan ve diğer birçok kongreye de katılabilen Sefa Okyay Kılıç, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerini konuşabiliyor. Spor ile yakından ilgilenen Kılıç, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedek isimlerden katıldı ve 13 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen eleme oyununda elenen isim oldu.Sefa Okyay Kılıç, 1,80 boyunda ve 85 kilodur.