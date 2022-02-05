Maske Kimsin Sen yeni bölüm var mı yok mu? İşte 5 Şubat 2022 Fox Tv Yayın Akışı

Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı Medyapım imzalı “Maske Kimsin Sen?” yarışması, iki gün arka arkaya 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar, ardından her pazar 20.00’de FOX’ta.

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.

Ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.

Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği “Maske Kimsin Sen?”, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı Medyapım imzalı “Maske Kimsin Sen?” yarışması, iki gün arka arkaya 5 Şubat Cumartesi 20.00’de FOX’ta.

İşte 5 Şubat 2022 Fox Tv Yayın Akışı

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MASKE KİMSİN SEN?

BU AKŞAM 20.00 - YENİ BÖLÜM

MASKE KİMSİN SEN? YENİ BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM 20.00'DE FOX'TA!

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 EKONOMİ ARASI YENİ BÖLÜM

11.30 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA YENİ BÖLÜM

12.15 KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM

13.00 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY

16.00 YASAK ELMA

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 ORTA DİREK ŞABAN

21.45 MASKE KİMSİN SEN? YENİ BÖLÜM

00.15 ORTA DİREK ŞABAN

02.15 YASAK ELMA ALT YAZILI

04.30 KEFARET ALT YAZILI

06.00 KADIN ALT YAZILI