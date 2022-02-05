Maske Kimsin Sen yeni bölüm var mı yok mu? İşte 5 Şubat 2022 Fox Tv Yayın Akışı
Kısa sürede çok sevilen, sıra dışı yarışma programı “Maske Kimsin Sen” her cumartesi FOX izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı Medyapım imzalı “Maske Kimsin Sen?” yarışması, 5 Şubat Cumartesi günü FOX’ta.
Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.
Ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.
Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği “Maske Kimsin Sen?”, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fenomen olmaya hazırlanıyor.
Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı Medyapım imzalı “Maske Kimsin Sen?” yarışması, iki gün arka arkaya 5 Şubat Cumartesi 20.00’de FOX’ta.
İşte 5 Şubat 2022 Fox Tv Yayın Akışı
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MASKE KİMSİN SEN?
BU AKŞAM 20.00 - YENİ BÖLÜM
MASKE KİMSİN SEN? YENİ BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM 20.00'DE FOX'TA!
08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 EKONOMİ ARASI YENİ BÖLÜM
11.30 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA YENİ BÖLÜM
12.15 KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM
13.00 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY
16.00 YASAK ELMA
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
20.00 ORTA DİREK ŞABAN
21.45 MASKE KİMSİN SEN? YENİ BÖLÜM
00.15 ORTA DİREK ŞABAN
02.15 YASAK ELMA ALT YAZILI
04.30 KEFARET ALT YAZILI
06.00 KADIN ALT YAZILI