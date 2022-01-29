Maske Kimsin Sen Yeni Bölüm Canlı İzle / 29 Ocak 2022

Ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.

Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği “Maske Kimsin Sen?”, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı Medyapım imzalı “Maske Kimsin Sen?” yarışması, iki gün arka arkaya 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar, ardından her pazar 20.00’de FOX’ta.

Maske Kimsin Sen’e sürpriz dedektif!

Kısa sürede çok sevilen, sıra dışı yarışma programı “Maske Kimsin Sen” her cumartesi FOX izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Programda; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

MURAT DALKILIÇ MASKE KİMSİN SEN’E KONUK OLUYOR!

Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç bu hafta yayınlanacak 7. bölümde Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy’a eşlik edecek, konuk dedektif olarak izleyici karşısına çıkacak.

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği programın bu bölümünde seyirciden en fazla oy alarak ilk 4’e giren iki grubun yarışmacıları birleşecek, her hafta bu 8 kişiden biri elenerek finale doğru ilerlenecek.

Müzik, eğlence ve şovun bir arada olduğu programda stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.

Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda ettiği Medyapım imzalı yarışma “Maske Kimsin Sen?”, yeni bölümüyle 29 Ocak Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.