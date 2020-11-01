Maria ile Mustafa 9. Son Bölüm (1 Kasım 2020) HD Tek Parça full Canlı İzle ATV

"Melek kaçmış!"

Maria, Mustafa'yı hastaneye yetiştirmeyi başarır. Herkes Mustafa'nın hayatta olduğu sevincini yaşarken Gonca fena halde köşeye sıkışır. Gonca bu defa da işin içinden sıyrılmayı başarabilecek midir?

Polise gidip suçunu itiraf eden Müjdat, Gonca'yı da ele verecek midir?

Galip'in yıllardır sakladığı kişinin kimliği nihayet ortaya çıkar. Maria ile Mustafa'yı alt üst edecek bu gizemli kişinin sırrı nedir?

Derneğin ödül gecesinde yaşananlar Nihat ve Nadire ilişkisini yeni bir noktaya mı taşıyacaktır?

Rüzgar'ın her şeyi göze alıp konağa gelmesi Nisan'ı zor durumda bırakırken, Zeyno'nun beklenmedik hamlesi hangi büyük olaylara sebep olacaktır?

Bir oğlu olacağını öğrenen Mustafa, Maria ile aşkına doludizgin devam ederken, konağa adeta bomba gibi düşen sır, ikilinin hangi yeni olaylarla sınanmasına sebep olacaktır?

Maria ile Mustafa 8.Bölüm Özeti

Maria, Mustafa’yı bulabilecek mi?

Candemir Ailesi, Mustafa'nın yasını tutarken Maria, Mustafa'nın öldüğüne inanmaz ve ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Ancak bu yolda hiç beklemediği büyük bir engelle karşılaşır.

Gonca gizli gizli konaktan kaçıp herkesten sakladığı Mustafa'nın yanına gider. Mustafa'yı iyileştirip onu ebediyen kendine bağlamaya çalışırken işler hiç ummadığı şekilde sarpa sarar.

Nihat, aralarındaki tüm engellere rağmen Nadire'ye duygularını açık eder. Kafası giderek karışan Nadire, bu aşka karşılık verebilecek midir?

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