Maria ile Mustafa 14. Son Bölüm (6 Aralık) Tek Parça Full HD İzle

Maria ile Mustafa 14. Bölümde Neler Olacak?

"Onu tamamen kaybetmekten korkuyorum..."

Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır? Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir? Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir? Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir? Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?

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