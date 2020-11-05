Maria ile Mustafa 10. yeni bölüm 2. Fragmanı yayında hemen izle!

Melek’in Candemir kanından olmadığı öğrenilince kapının önüne konan Gonca’yı hiç ummadığı kötü bir sürpriz beklemektedir. Maria’nın Gonca’nın sırrını bilmesine rağmen susması Mustafa’yı yaralar. Galip’in yıllardır herkesten saklayarak sır, Maria ile Mustafa arasında büyük depremlere yol açacaktır?

Bu sırrı ilk öğrenen kim olacaktır? Kudret’in aldığı karar Nisanı Rüzgar’dan vazgeçirmeyecektir. Nadire, Nihat’ın en büyük sırrını hiç ummadığı bir şekilde öğrenir. Nadire’nin bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Şahin’den şüphelenmeye başlayan İclal, kocasını yakın markaja alır. İclal Şahin’in kendisini aldattığını öğrenecek midir?

“Maria ile Mustafa” Her Pazar 20.00'de atv’de…

MARIA İLE MUSTAFA 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI

​​​​​​​