Maria ile Mustafa 10. Son Bölüm HD Tek Parça full ATV Canlı İzle

Maria ile Mustafa10. Bölümde Neler Olacak?

"Eda yaşıyor!" Melek'in Candemir kanından olmadığı öğrenilince kapının önüne konan Gonca'yı hiç ummadığı kötü bir sürpriz beklemektedir. Maria'nın Gonca'nın sırrını bilmesine rağmen susması Mustafa'yı yaralar. Galip'in yıllardır herkesten sakladığı sır, Maria ile Mustafa arasında büyük depremlere yol açacaktır. Bu sırrı ilk öğrenen kim olacaktır? Kudret'in aldığı karar, Nisan'ı Rüzgar'dan vazgeçirmeyecektir. Nadire, Nihat'ın en büyük sırrını hiç ummadığı bir şekilde öğrenir. Nadire'nin bir sonraki hamlesi ne olacaktır? Şahin'den şüphelenmeye başlayan İclal, kocasını yakın markaja alır. İclal, Şahin'in kendisini aldattığını öğrenecek midir?

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