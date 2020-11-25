Maradona Hayatını Kaybetti...

60 yaşındaki Arjantinli efsane futbolcu hayatını kaybetti.

Arjantin gazetesi Clarin, Diego Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Clarin Gazetesi "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti." ifadesiyle efsane ismin öldüğünü açıkladı.





Beyninde pıhtı oluşması nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, geçirdiği ameliyatın ardından hastanede tedavi sürecini atlattı ve daha sonra evinde dinlenmeye çekildi. Sağlık sorunları olan Maradona'nın kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumduğu haberi dünyada büyük bir şok yaşattı.Arjantin gazetesi Clarin'in ardından dünyanın birçok önde gelen medya kuruluşları, Maradona'nın ölüm haberini duyurdu.

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