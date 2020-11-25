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Maradona Hayatını Kaybetti...
Gündem 25.11.2020, 19:34 25.11.2020, 19:38
60 yaşındaki Arjantinli efsane futbolcu hayatını kaybetti.
Arjantin gazetesi Clarin, Diego Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Clarin Gazetesi "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti." ifadesiyle efsane ismin öldüğünü açıkladı.
Arjantin gazetesi Clarin'in ardından dünyanın birçok önde gelen medya kuruluşları, Maradona'nın ölüm haberini duyurdu.
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