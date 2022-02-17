Mahkum Yeni Bölüm Bugün Var mı? İşte 17 Şubat Fox TV Yayın Akışı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

“Adalet er ya da geç yerini bulacak!” Rafi’nin büyük meydan okuması karşısında seçim yapmak zorunda kalan Barış, yeni bir yola girmek üzeredir. Savaş’ın karanlık geçmişini aydınlatmaya çalışırken, ailesini korumak için büyük mücadele vermeye devam eder. İşlemediği günahların bedelini ödeme zamanı gelmiştir. Zaman, Barış’ın aleyhine akmaya başlar.

Fırat’a desteğini gizlice sürdüren Cemre, Tahir ile ilgili büyük bir sırrı öğrenir. Fırat’a büyük ızdırap verecek bu sırrı açıklayabilecek midir? Alevlerin içinde kalan Fırat, ona ve arkadaşlarına bu komployu kuran ismin peşindedir. Cehennemin ortasından kurtulmaya çalışırken, zekasıyla bunu fırsata çevirir. Büyük kaçış planında önemli bir koz öğrenmiştir. Ya bu cezavinden kaçacak ya da burada ölecek. Fırat büyük sona bir adım daha yaklaşır. Bu dört duvar arasından çıkabilecek midir?

İşte 17 Şubat FOX TV Yayın Akışı

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 EKONOMİ ARASI CANLI

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM

16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 MAHKUM YENİ BÖLÜM

23.45 AŞK MANTIK İNTİKAM ALT YAZILI

02.15 EN HAMARAT BENİM

05.00 KEFARET ALT YAZILI

06.00 KADIN ALT YAZILI