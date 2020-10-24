Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. Bölüm HD Canlı İzle - Son Bölüm

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. Bölümü bu akşam Show TV'de! Kuzey ve Yıldız'ın bir arada olduğu romantik anların izleyenleri gülümsettiği tanıtımda Yaşar'ın hafızasını kaybedip sadece Kuzey ve Yıldız'ı hatırlaması dikkat çekiyor. Kuzey ve Sefer, gizli düşmanın kim olduğunu öğrenmeye çalışırken Yıldız, Kuzey'i öperek uzun süredir beklenen kavuşmayı gerçekleştirecek mi merakla bekleniyor.

24 EKİM 2020 SAAT 20.00 DA YAYINLACAK YENİ BÖLÜMÜ;

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Bulut, attığı her adımda Kuzeyle Yıldız’ı biraz daha yaklaştırdığını fark etmiştir. olacaktır. Bulut, attığı her adımda Kuzeyle Yıldız’ı biraz daha yaklaştırdığını fark etmiştir. Yıldız, hem yakınları için korkmakta, hem de Kuzey’in ilgisinden mutlu olmaktadır.

Ama aralarındaki o büyük engel… O her şeyi mahvetmektedir. Kuzey’in duruşması gelip çatmış, Kuzey Yıldız’ı aşkı, özgürce kanatlanmak için duruşmadan çıkacak kararı beklemektedir. Şans, bu kez talihsiz aşıkların yüzüne gülecek midir?